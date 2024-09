Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio che si presenterà piuttosto tranquillo, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e piogge nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 24,3°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante le precipitazioni previste.

Durante la notte, si registrerà una leggera pioggia, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 23%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo si presenterà generalmente sereno, con temperature che saliranno fino a 20°C alle 07:00. Le nubi sparse inizieranno a comparire, ma non si prevedono precipitazioni significative. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con valori che si manterranno attorno ai 19,9°C. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 73% entro le 08:00.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, e si assisterà a un aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera che inizierà a cadere. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, ma la sensazione di calore sarà mitigata dalla pioggia. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 37% alle 15:00. Le condizioni di umidità si faranno più intense, arrivando fino al 75%.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno, con precipitazioni moderate che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno a 18,1°C alle 21:00, e l’umidità si attesterà intorno all’89%. Le raffiche di vento, che si muoveranno principalmente da Nord-Est, raggiungeranno i 17,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge moderate. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare instabilità, con possibilità di ulteriori precipitazioni e temperature che si manterranno su valori simili. È consigliabile prepararsi a condizioni variabili e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.8° perc. +17.7° 0.19 mm 8.4 NE max 9.4 Grecale 82 % 1010 hPa 3 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 8 ENE max 9.6 Grecale 81 % 1009 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 6.3 NE max 8.4 Grecale 80 % 1010 hPa 9 nubi sparse +22.1° perc. +22° prob. 19 % 6.6 ESE max 8 Scirocco 64 % 1009 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° prob. 25 % 8 ESE max 8.9 Scirocco 58 % 1008 hPa 15 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° prob. 37 % 6.2 ENE max 6.6 Grecale 60 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +19.7° perc. +19.8° 1.94 mm 7.3 ENE max 13.1 Grecale 81 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +18.1° perc. +18.2° 1.48 mm 8.9 NNE max 15.6 Grecale 89 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.