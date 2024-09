Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e da piogge nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,5°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si prevede un abbassamento delle temperature accompagnato da precipitazioni.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest garantirà un clima piacevole per le ore notturne.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,7 km/h, mantenendo una direzione da Sud Ovest. L’umidità scenderà al 50%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a cambiare. A partire dalle 13:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 62%. Le temperature cominceranno a calare, scendendo a 21,8°C entro le 17:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli di pioggia che raggiungeranno i 0,34 mm. L’umidità aumenterà, arrivando al 70%.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Le piogge diventeranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 5 mm entro la fine della giornata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,3°C, mentre l’umidità salirà fino a toccare il 94%. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno raggiungere i 41,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Giovedì, in quanto le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.4° perc. +21.6° Assenti 3.2 SO max 7.5 Libeccio 77 % 1011 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +21° prob. 10 % 3 SO max 6.6 Libeccio 78 % 1010 hPa 6 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° prob. 14 % 3.9 SO max 8.6 Libeccio 76 % 1011 hPa 9 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° prob. 43 % 13.4 SSO max 18.9 Libeccio 57 % 1011 hPa 12 cielo sereno +25.5° perc. +25.4° prob. 41 % 15.7 SO max 21.4 Libeccio 50 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +23.4° perc. +23.4° 0.31 mm 14.1 OSO max 17.9 Libeccio 62 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +21.3° perc. +21.3° 0.3 mm 6.6 OSO max 10.6 Libeccio 72 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +20.3° perc. +20.5° 1.41 mm 13.9 S max 24.3 Ostro 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:10

