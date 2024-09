Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Corigliano Calabro indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera ci si aspetta un aumento delle nuvole con la possibilità di piogge leggere.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 25-30°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. L’umidità sarà intorno al 40-60% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012-1013hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto con probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con una brezza che potrebbe intensificarsi leggermente proveniente dal Sud Ovest.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una probabilità di piogge leggere persistente. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 24°C, mentre la brezza proveniente dal Sud Ovest potrebbe aumentare leggermente di intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro per Giovedì 5 Settembre indicano una giornata con alternanza di schiarite e piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali precipitazioni. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° prob. 29 % 4 SSO max 5.9 Libeccio 70 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 6.4 SSO max 7.4 Libeccio 70 % 1013 hPa 6 nubi sparse +25.7° perc. +25.9° Assenti 4 SO max 6.3 Libeccio 59 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.4° perc. +31.2° Assenti 2.3 NNE max 12.6 Grecale 38 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.6° perc. +32.1° Assenti 9.3 OSO max 17.9 Libeccio 42 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +30.5° perc. +31.2° 0.14 mm 7.3 SO max 17.1 Libeccio 46 % 1011 hPa 18 cielo coperto +25.4° perc. +25.6° prob. 4 % 7.8 SSO max 12.1 Libeccio 61 % 1011 hPa 21 nubi sparse +24° perc. +24° prob. 2 % 8.3 SO max 12.7 Libeccio 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:14

