Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Cortona si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera variabilità nel pomeriggio, con l’arrivo di nubi sparse e qualche possibile pioggia leggera in serata. Tuttavia, le temperature percepite rimarranno confortevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo e sereno.

Nella mattina, il sole splenderà senza interruzioni, portando le temperature a salire rapidamente fino a raggiungere i 24,9°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con un’umidità che scenderà al 45%. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da Sud, con velocità attorno ai 7,2 km/h. Queste condizioni prometteranno una mattinata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21,5°C alle ore 17:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma si registrerà un incremento dell’umidità fino al 64%. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 12 km/h. Nonostante la presenza di nubi, ci si aspetta che il sole continui a farsi vedere.

La sera porterà con sé un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 16,1°C. La pioggia sarà leggera, con accumuli minimi, e la probabilità di precipitazioni salirà fino al 36%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 95%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud – Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona indicano una giornata di Mercoledì 11 Settembre caratterizzata da un inizio sereno e gradevole, con un pomeriggio che potrebbe riservare qualche sorpresa con l’arrivo di nubi e piogge leggere in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 5 ENE max 4.8 Grecale 72 % 1010 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 4.5 ENE max 4.3 Grecale 72 % 1009 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 4.6 ESE max 6.3 Scirocco 59 % 1009 hPa 10 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 8.3 S max 8.9 Ostro 49 % 1009 hPa 13 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 4 % 7.5 OSO max 12.9 Libeccio 40 % 1008 hPa 16 nubi sparse +23° perc. +22.8° prob. 4 % 14.3 OSO max 25.7 Libeccio 54 % 1007 hPa 19 cielo sereno +16.9° perc. +17° prob. 26 % 5.4 O max 6.7 Ponente 90 % 1009 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +16.2° prob. 28 % 9.2 SE max 21.2 Scirocco 97 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:24

