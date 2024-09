Previsioni Meteo Dalmine: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Dalmine si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che daranno spazio a un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 15,3°C durante la notte e un massimo di 22,3°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h.

Nella notte, Dalmine si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 89%, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 73%. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse che si presenteranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando condizioni di cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 21,8°C entro le ore 11:00. La ventilazione sarà leggera, con direzione prevalentemente da sud. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno fino a coprire il 26% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,3°C, mantenendo un clima piacevole. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 6,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,7°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 95%. Le condizioni di bassa visibilità potrebbero rendere la serata meno invitante per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine indicano un Sabato con un inizio promettente, ma con un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 6.5 NNE max 6.1 Grecale 73 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 5.8 NNE max 5.6 Grecale 75 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° Assenti 5.9 NNE max 5.6 Grecale 76 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 2.4 SSO max 4.2 Libeccio 58 % 1022 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 6.1 SSE max 6.3 Scirocco 50 % 1021 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 5.5 SSE max 5.7 Scirocco 52 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 1.7 ENE max 3.5 Grecale 71 % 1021 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 7.2 NNE max 6.5 Grecale 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:15

