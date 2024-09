Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Faenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti durante la mattina e il pomeriggio, per poi scendere in serata. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero superare i 50 km/h, rendendo la sensazione di freschezza più accentuata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un cielo coperto e una leggera brezza. La mattina si aprirà con condizioni simili, con temperature che saliranno fino a 22°C e una copertura nuvolosa che rimarrà costante. Il vento si farà sentire, con velocità che potranno raggiungere i 30 km/h, rendendo l’aria fresca e ventilata.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,6°C, mantenendo un cielo coperto. I venti continueranno a soffiare con intensità, contribuendo a una sensazione di freschezza. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e si prevede l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno durante la notte. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità moderata, portando accumuli di circa 1,87 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Faenza mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per quanto riguarda il vento e le precipitazioni, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 4 % 13.1 SO max 26.9 Libeccio 74 % 1005 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 7 % 9.7 S max 16.7 Ostro 73 % 1004 hPa 6 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° prob. 26 % 19.7 SSO max 48.1 Libeccio 67 % 1004 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° prob. 28 % 23.1 SSO max 50.1 Libeccio 60 % 1004 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° prob. 35 % 27.4 SO max 47.6 Libeccio 49 % 1004 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.1° prob. 23 % 28.3 SO max 60 Libeccio 48 % 1003 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18° prob. 14 % 17.2 O max 36 Ponente 61 % 1004 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° prob. 42 % 19.3 NO max 29.6 Maestrale 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:23

