Previsioni Meteo Faenza: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Faenza di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia persistente, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,4°C e i 17,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 93%. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 16,8 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno diffuse, con accumuli che si presenteranno sotto forma di pioggia leggera durante il giorno.

Durante la notte, Faenza sarà avvolta da piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 97%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 31,2 km/h. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 2,5 mm.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia moderata persisterà, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15,8°C entro mezzogiorno. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà elevata, mentre il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra i 4,8 km/h e i 9 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che si manterranno su valori contenuti.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con la pioggia che diventerà più leggera. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,6°C, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente. Il vento si presenterà moderato, con direzione prevalentemente da Est. Le precipitazioni si ridurranno in intensità, ma rimarranno comunque presenti, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento dell’intensità della pioggia, che si presenterà sotto forma di pioviggine. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. L’umidità rimarrà alta, e il vento si manterrà leggero. Le precipitazioni continueranno a essere sporadiche, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Venerdì, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 2.5 mm 15.4 NNO max 31.2 Maestrale 97 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +13.9° perc. +13.9° 2.48 mm 13.5 NO max 26.9 Maestrale 97 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +14.2° perc. +14.3° 2.16 mm 9 ONO max 13.6 Maestrale 98 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +14.8° perc. +14.9° 1.45 mm 8.4 ONO max 19.9 Maestrale 96 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +15.8° perc. +15.9° 1.13 mm 5.4 NE max 17.3 Grecale 94 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.24 mm 12.2 ESE max 22.5 Scirocco 87 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.2 mm 4.9 SO max 5.9 Libeccio 93 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.21 mm 6.8 NO max 9.1 Maestrale 93 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:10

