Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

Le condizioni meteo di Ferrara per Giovedì 12 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 11,7°C e i 22,5°C, con un calo significativo nel pomeriggio e in serata. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura del 100% e una probabilità di precipitazioni che si manterrà alta, specialmente nelle ore centrali e serali. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che raggiungeranno i 39,2 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con cielo coperto e una leggera probabilità di pioggia. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile, ma prevalentemente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà elevata, superando l’80%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura fino a raggiungere i 22,5°C intorno alle 10:00. Tuttavia, le condizioni di pioggia leggera si faranno sentire, con accumuli di circa 0,22 mm. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una velocità di circa 13,9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando a 18,8°C alle 15:00. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 0,15 mm. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 45%. I venti si faranno più freschi, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,7°C. Le piogge diventeranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 1,22 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno all’89%, e il vento continuerà a soffiare da Nord, con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì si prevede un parziale miglioramento con schiarite, mentre nel fine settimana le temperature potrebbero risalire, portando a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 47 % 3.6 ONO max 14.6 Maestrale 82 % 1004 hPa 3 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° prob. 11 % 5.9 E max 14.1 Levante 86 % 1003 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 35 % 12.6 SSE max 33.3 Scirocco 74 % 1003 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° prob. 37 % 17.9 SSO max 28.7 Libeccio 64 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +22° perc. +22° 0.41 mm 6.6 O max 24.6 Ponente 65 % 1002 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° prob. 45 % 14.5 NNO max 28.5 Maestrale 69 % 1002 hPa 18 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.22 mm 22.8 NNE max 34.4 Grecale 79 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +12° perc. +11.5° 0.67 mm 24 N max 43.1 Tramontana 87 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:24

