Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 20,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 20,6 km/h in serata. L’umidità si attesterà attorno al 60%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità al 56%. La brezza leggera proveniente da Nord garantirà un clima piacevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, aumentando progressivamente la copertura nuvolosa fino a diventare completamente coperto. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 18,6°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord e Sud-Est. L’umidità scenderà fino al 38%, rendendo l’aria più secca.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di 20,9°C intorno alle 14:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 71%, mentre il vento si farà più presente, mantenendo una velocità di circa 5,4 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno stabili, attorno al 35%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord, con un aumento dell’umidità fino al 60%. Le condizioni di visibilità rimarranno buone, nonostante la copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di un’aria frizzante e di un’atmosfera autunnale in arrivo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.4° perc. +10.1° Assenti 9.6 N max 18 Tramontana 56 % 1016 hPa 3 nubi sparse +10.4° perc. +9° Assenti 9 N max 16.1 Tramontana 57 % 1015 hPa 6 nubi sparse +10.5° perc. +9° Assenti 7 N max 11.8 Tramontana 53 % 1015 hPa 9 cielo coperto +16.9° perc. +15.6° Assenti 2.4 NNE max 3.6 Grecale 38 % 1015 hPa 12 nubi sparse +20.5° perc. +19.6° Assenti 3.6 SSE max 4.8 Scirocco 36 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +19.7° Assenti 5.4 OSO max 4 Libeccio 36 % 1012 hPa 18 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° Assenti 3.9 NO max 5.9 Maestrale 56 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +13.5° Assenti 6.8 N max 12.1 Tramontana 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:28

