Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un cielo sereno che favorirà un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un passaggio a un cielo coperto, con temperature che inizieranno a scendere leggermente. La sera porterà di nuovo condizioni serene, rendendo la temperatura più gradevole.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Giarre avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +22,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 38%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest a 6,9 km/h. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si presenterà sereno fino alle 05:00, con temperature che varieranno tra +22°C e +22,7°C. L’umidità si attesterà intorno al 50-66%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà per lo più sereno o con poche nuvole, con temperature che raggiungeranno un picco di +27,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità relativamente bassa, attorno al 44%. Questo clima favorevole incoraggerà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cambiamento significativo con un cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a +25,7°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98% alle 15:00, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, portandosi al 50-55%.

La sera porterà un ritorno a condizioni serene, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +23°C. Il vento continuerà a essere leggero, con velocità che varieranno tra 3,7 km/h e 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60-63%, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giarre nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un possibile ritorno di nubi e temperature più fresche. Si consiglia di approfittare della giornata di Giovedì per attività all’aperto, prima che le condizioni meteorologiche possano cambiare nei giorni successivi. La situazione meteo rimarrà monitorata per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.2° perc. +22.1° Assenti 6 NO max 6 Maestrale 63 % 1018 hPa 4 poche nuvole +21.5° perc. +21.1° Assenti 8 NO max 7.9 Maestrale 52 % 1018 hPa 7 cielo sereno +25.1° perc. +24.7° Assenti 1.5 ONO max 3.2 Maestrale 42 % 1018 hPa 10 poche nuvole +27° perc. +27.1° Assenti 5.9 SE max 6.6 Scirocco 43 % 1018 hPa 13 cielo coperto +27.6° perc. +27.5° Assenti 6.9 ESE max 6.3 Scirocco 44 % 1017 hPa 16 nubi sparse +25.7° perc. +25.7° Assenti 2.9 SSE max 4.3 Scirocco 55 % 1017 hPa 19 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° Assenti 3.7 ONO max 4.8 Maestrale 62 % 1017 hPa 22 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 6.2 ONO max 6 Maestrale 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.