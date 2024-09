Le previsioni meteo per l’inverno 2024-2025: così la Niña influenzerà la stagione in Europa

MeteoWeb

Il sito web OnTheSnow fornisce bollettini neve, webcam, offerte e recensioni di località sciistiche per oltre 2000 località sciistiche in tutto il mondo. In un articolo, ha raccolto ricerche meteorologiche da team di meteorologi di tutto il mondo per offrire le proprie previsioni meteo a lungo termine per l’inverno 2024-2025 in Europa.

Secondo l’ultimo aggiornamento del Climate Prediction Center della NOAA, c’è una “probabilità del 71% che La Niña si formerà tra settembre e novembre. Le probabilità che La Niña continui durante l’inverno (dicembre-febbraio) sono al 77%”. Quindi l’arrivo di La Niña, che potrebbe manifestarsi da un momento all’altro, come potrebbe influenzare le previsioni meteo a lungo termine per l’inverno 2024-2025 in Europa?

Previsioni meteo a lungo termine per l’inverno in Europa

È noto che il fenomeno meteorologico di La Niña influenza la temperatura nel Pacifico equatoriale, ma come influisce sull’Europa? Secondo l’Università di Leeds – riporta OnTheSnow – è tutta una questione di corrente a getto. L’equilibrio tra l’alta pressione sulle Azzorre e la bassa pressione sull’Islanda influenza la corrente a getto. Questo è importante perché la corrente a getto è una fascia di forti venti che trasporta la pioggia attraverso l’Atlantico e questo determina dove cade in Europa.

OnTheSnow ha raccolto informazioni dai principali climatologi su come un inverno caratterizzato da La Niña potrebbe influenzare la neve in Europa per stagione 2024/25.

La Niña spesso significa inverni più freddi

“The Weather Outlook” afferma che mentre “El Niño può talvolta portare inverni più caldi in Europa e nel Regno Unito, La Niña di solito porterà inverni più freddi“. Quindi, sulla base di questo, sembra che ci sia motivo di essere ottimisti sulle previsioni meteo a lungo termine per l’inverno in Europa.

Tuttavia, “The Weather Outlook” chiarisce anche che entrambi gli eventi, El Niño e La Niña, possono portare condizioni meteorologiche estreme in molte aree e gli effetti a livello locale possono essere invertiti, a seconda della posizione. In Nord America, l’arrivo di El Niño o La Niña ha impatti più chiaramente definiti. Ma più ci allontaniamo dall’epicentro nel Pacifico, meno le cose sono prevedibili.

Pattern meteorologici con El Niño/La Niña

El Niño e La Niña sono anomalie oceaniche che si trovano in una regione chiamata El Niño Southern Oscillation (ENSO). È una regione che si trova nell’Oceano Pacifico equatoriale e che alterna fasi calde a fasi fredde. La Niña è la fase ENSO fredda mentre El Niño è la fase calda. Oltre a una differenza di temperatura, ci sono anche cambiamenti di pressione.

El Niño e La Niña influenzano in modo significativo le precipitazioni tropicali e i pattern di pressione. Anche la connessione tra oceano e atmosfera è influenzata. Hanno il loro impatto maggiore sul clima globale durante l’inverno dell’emisfero settentrionale. Quindi, se i meteorologi hanno ragione e una La Niña è in arrivo, cosa significa per le nevicate sulle Alpi?

Il meteo, come sappiamo, è molto difficile da prevedere con così largo anticipo. Ed è per questo che è difficile prevedere le nevicate, soprattutto per regioni specifiche. I cambiamenti avvengono di giorno in giorno. Il meteo spesso si sviluppa in modo diverso rispetto a quanto previsto dai modelli meteorologici.

Secondo le prime indicazioni dei modelli ECMWF e UKMO, entrambi nel complesso concordano su una stagione nevosa debole in Europa, fatta eccezione per le aree settentrionali del continente e alcune zone centrali attorno alle Alpi.

