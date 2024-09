Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a La Spezia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con la comparsa di nubi sparse, mentre la sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature varieranno da un minimo di 15,1°C a un massimo di 22,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà l’intera giornata.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,7°C, con una temperatura percepita di 14,5°C. La velocità del vento sarà di circa 14,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Proseguendo verso le prime ore del giorno, si noterà una diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà sereno alle 02:00 e poche nuvole fino alle 05:00. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,1°C e 14,2°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,1°C entro le 09:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà da 2,2 km/h a 6,5 km/h. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 18,8°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà coperto, ma a partire dalle 14:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 22,1°C alle 14:00 e si manterranno attorno ai 21,6°C fino alle 16:00. L’umidità si attesterà attorno al 31% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature scenderanno lentamente, raggiungendo i 16,6°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,5 km/h, con raffiche che non supereranno i 15,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per La Spezia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabili. Domenica e Lunedì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno un piacevole sollievo dalla calura estiva.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.7° perc. +14.5° Assenti 14.8 NNE max 15.6 Grecale 47 % 1014 hPa 3 poche nuvole +14.8° perc. +13.5° Assenti 13.1 N max 13.8 Tramontana 46 % 1013 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +13.6° Assenti 9 N max 10.3 Tramontana 46 % 1013 hPa 9 cielo coperto +19.1° perc. +17.9° Assenti 2.2 NNO max 6 Maestrale 33 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21.1° perc. +20.1° Assenti 6.5 OSO max 10 Libeccio 32 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +21.3° Assenti 10.9 ONO max 15.5 Maestrale 35 % 1013 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.3° Assenti 14.5 NO max 16.6 Maestrale 51 % 1014 hPa 21 poche nuvole +16.6° perc. +15.8° Assenti 13 NNE max 11.6 Grecale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.