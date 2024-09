Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26°C intorno a mezzogiorno, con una leggera copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il clima rimarrà mite, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C verso sera. La sera sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature fresche, ideali per una passeggiata all’aperto.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con nubi sparse e una temperatura di circa 18,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il clima si farà più caldo, con temperature che varieranno da 19,8°C a 26,9°C. La copertura nuvolosa sarà limitata, oscillando tra il 12% e il 20%. La velocità del vento rimarrà moderata, con punte di 14,9 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 43% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno tra i 24,9°C e i 26,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando fino al 65% nel pomeriggio. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori attorno ai 12,9 km/h.

La sera, dalle 18:00 in poi, il clima si farà più fresco, con temperature che scenderanno fino a 18,6°C. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità si stabilizzerà attorno al 63%. La velocità del vento sarà sempre leggera, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lamezia Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 4.9 N max 7.9 Tramontana 75 % 1019 hPa 3 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 5.6 N max 7.7 Tramontana 79 % 1018 hPa 6 poche nuvole +19.8° perc. +19.7° Assenti 4.4 NNO max 8.9 Maestrale 72 % 1018 hPa 9 poche nuvole +25.9° perc. +25.7° Assenti 11.4 O max 15.1 Ponente 46 % 1018 hPa 12 poche nuvole +26.9° perc. +26.9° Assenti 14.9 O max 18.2 Ponente 43 % 1017 hPa 15 nubi sparse +24.9° perc. +24.7° Assenti 11.4 O max 16.8 Ponente 49 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 5.4 NNO max 8.8 Maestrale 71 % 1017 hPa 21 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.5 N max 7.4 Tramontana 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:40

