Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Lamezia Terme si prevede una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo variabili. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La probabilità di pioggia sarà presente, con un leggero accenno di pioggia leggera atteso nelle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno, portando a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un progressivo miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 25,7°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero abbassamento, con valori che scenderanno a 23,3°C. La velocità del vento varierà, mantenendosi su valori moderati, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, ma senza portare precipitazioni significative. Le temperature percepite si manterranno stabili, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70%. La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con un cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 17,3°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lamezia Terme indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge sporadiche e temperature che varieranno. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo, con cieli più sereni. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.6° perc. +19° prob. 42 % 1.9 NO max 7.3 Maestrale 92 % 1015 hPa 3 cielo coperto +18.7° perc. +19° prob. 47 % 3.8 NO max 7.6 Maestrale 93 % 1014 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° prob. 39 % 5.5 ONO max 11.4 Maestrale 86 % 1015 hPa 9 poche nuvole +24.9° perc. +24.9° Assenti 12.5 O max 14.7 Ponente 59 % 1016 hPa 12 poche nuvole +25.5° perc. +25.6° prob. 7 % 15.6 O max 18.1 Ponente 57 % 1016 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.5° prob. 20 % 13 O max 16.4 Ponente 70 % 1016 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +19.5° prob. 17 % 7.6 NO max 12.1 Maestrale 93 % 1017 hPa 21 nubi sparse +18° perc. +18.2° Assenti 6 NNO max 9.3 Maestrale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:44

