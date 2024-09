Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche variazione nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 25°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, mentre in serata si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le condizioni meteo a Lamezia Terme saranno caratterizzate da nubi sparse con una temperatura di circa 17,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 3%. L’umidità si manterrà alta, intorno all’79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registreranno circa 23,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, e la probabilità di pioggia rimarrà sotto il 10%. Proseguendo nella mattinata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 25,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 47%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si manterranno attorno ai 24-25°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una probabilità di pioggia che non supererà il 14%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 49%, rendendo il clima piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da poche nuvole a cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 18°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori attorno al 5-15%. La velocità del vento si manterrà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lamezia Terme indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature in aumento. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa giornata di sole prima di un possibile cambiamento climatico.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +17° prob. 3 % 5.2 NNE max 6.7 Grecale 79 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +16.5° perc. +16.4° 0.33 mm 5.4 NNE max 6.6 Grecale 86 % 1014 hPa 6 cielo sereno +19° perc. +19° prob. 35 % 3.7 N max 6.7 Tramontana 78 % 1014 hPa 9 cielo sereno +24.4° perc. +24.2° prob. 13 % 10.5 O max 15.4 Ponente 52 % 1014 hPa 12 cielo sereno +25.6° perc. +25.4° prob. 9 % 13.1 O max 18.9 Ponente 47 % 1014 hPa 15 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° prob. 14 % 10.3 ONO max 17 Maestrale 49 % 1013 hPa 18 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° prob. 15 % 3.9 NNO max 4.9 Maestrale 76 % 1015 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° prob. 11 % 7.7 NNE max 7.7 Grecale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:52

