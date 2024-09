Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a L’Aquila indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,8°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i +19,2°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai +8,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 89%, con una leggera brezza da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, si passerà a condizioni di nubi sparse, mantenendo temperature simili, ma con una lieve diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 11:00, quando si registrerà una temperatura di +18,2°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,4 km/h e i 7,6 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. A partire dalle ore 12:00, si prevede un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che toccheranno i +19,2°C.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà fino al 41% entro le ore 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,3 km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +11,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori intorno al 2%. La velocità del vento si attenuerà, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori freschi, senza particolari variazioni. Si prevede che il clima rimarrà fresco anche nei giorni successivi, con la possibilità di un aumento delle temperature a partire da Martedì. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.9 ONO max 4.6 Maestrale 65 % 1016 hPa 3 nubi sparse +8.6° perc. +8° Assenti 5.5 NNO max 6.6 Maestrale 64 % 1016 hPa 6 nubi sparse +10.8° perc. +9.5° Assenti 4.6 ONO max 7 Maestrale 61 % 1015 hPa 9 cielo coperto +16.5° perc. +15.5° Assenti 7 NO max 7.8 Maestrale 51 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +18.4° Assenti 7.6 O max 10.8 Ponente 47 % 1013 hPa 15 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° Assenti 9.3 O max 11.1 Ponente 48 % 1012 hPa 18 poche nuvole +12.6° perc. +11.9° Assenti 3.8 O max 4.2 Ponente 79 % 1014 hPa 21 poche nuvole +11.4° perc. +10.8° Assenti 3 ENE max 3.3 Grecale 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:11

