Previsioni Meteo Maddaloni: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

Le condizioni meteo per Domenica 15 Settembre a Maddaloni si presenteranno con un alternarsi di nubi e schiarite, con una predominanza di cielo coperto durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,2°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 24,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 13,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 28% e il 54%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 30%, mentre l’umidità si aggirerà attorno al 50%. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo prevalentemente coperto e temperature che saliranno fino a 21,3°C. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che raggiungeranno il picco di 24,5°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con un’intensità del vento che potrà arrivare fino a 12,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 28%, rendendo l’aria piuttosto gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 19,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. La velocità del vento si manterrà bassa, favorendo una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni, ma per ora si può godere di un fine settimana tranquillo e piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.8° perc. +15.8° Assenti 5.8 NE max 7.5 Grecale 50 % 1014 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° Assenti 5.8 NNE max 6.8 Grecale 54 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +15.7° Assenti 4 NNE max 5 Grecale 52 % 1014 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +20.4° Assenti 2.4 NNO max 3.5 Maestrale 37 % 1014 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +23.3° Assenti 5.7 O max 5.5 Ponente 29 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.1° Assenti 12.9 O max 10.7 Ponente 30 % 1013 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +19.9° Assenti 4.9 O max 8.9 Ponente 44 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19° Assenti 1.4 NE max 6 Grecale 51 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:07

