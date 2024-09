Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La presenza di nuvolosità compatta e piogge di varia intensità accompagnerà gli abitanti della città per tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 18°C. La situazione sarà ulteriormente complicata da venti moderati provenienti da est, che contribuiranno a rendere l’atmosfera umida e scomoda.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C, con un’umidità che raggiungerà il 93%. I venti soffieranno a una velocità di circa 7,9 km/h, aumentando leggermente nel corso delle ore.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire, con pioggia leggera che si alternerà a momenti di cielo coperto. Le temperature percepite si manterranno tra i 17°C e i 18°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 89%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Il pomeriggio porterà un’intensificazione delle precipitazioni, con forti piogge attese intorno alle ore 13:00. La temperatura scenderà ulteriormente, raggiungendo un massimo di 15,8°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno toccare i 20,4 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 90%, contribuendo a una sensazione di freddo accentuata.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. I venti si faranno più leggeri, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 92%. La giornata si concluderà con un cielo ancora coperto e possibilità di ulteriori piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con temperature fresche e condizioni di pioggia che potrebbero continuare a influenzare la vita quotidiana. Gli abitanti dovranno prepararsi a un fine settimana all’insegna dell’umidità e delle precipitazioni, con la speranza di un miglioramento solo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.16 mm 7.9 ESE max 11.9 Scirocco 93 % 1004 hPa 3 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 54 % 13.3 E max 25.3 Levante 94 % 1003 hPa 6 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 57 % 18.7 ENE max 35 Grecale 92 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.65 mm 9.9 ENE max 24.1 Grecale 89 % 1003 hPa 12 pioggia moderata +16.7° perc. +16.9° 2.36 mm 12 ENE max 29.9 Grecale 92 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +13.5° perc. +13.3° 0.96 mm 19.7 N max 31.8 Tramontana 92 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +12.7° perc. +12.5° 3.54 mm 8.1 NNO max 13.1 Maestrale 93 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +11.8° perc. +11.5° 2.57 mm 6 NNE max 10.3 Grecale 94 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:28

