Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Mantova si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata piovoso e un successivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano un passaggio da piogge moderate a cieli parzialmente nuvolosi, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completeranno il quadro meteorologico.

Nella notte, Mantova sarà interessata da pioggia moderata che si attenuerà nel corso delle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C e 16°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 98%. Le precipitazioni, seppur in diminuzione, continueranno a manifestarsi fino all’alba, con accumuli che potrebbero arrivare a 1,58mm.

Durante la mattina, il meteo presenterà cieli coperti, ma le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,1°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 70%, mentre i venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 9,5km/h e i 12km/h. La probabilità di ulteriori precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 26%.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un miglioramento significativo delle condizioni meteo. Le nubi inizieranno a diradarsi, con la possibilità di vedere qualche schiarita. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,8°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 94%. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 62%. I venti si presenteranno leggeri, con intensità che non supereranno i 7,4km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,2°C entro la mezzanotte. L’umidità rimarrà attorno all’86%, mentre i venti si faranno più deboli, con velocità che si attesteranno intorno ai 3,7km/h. La probabilità di pioggia sarà praticamente assente, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova indicano un martedì caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.7° perc. +15.8° 1.58 mm 1.3 NO max 8.3 Maestrale 96 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.2 mm 9.4 O max 14.8 Ponente 96 % 1009 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 65 % 9.5 O max 18.4 Ponente 93 % 1009 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 20 % 12 OSO max 17 Libeccio 81 % 1011 hPa 12 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 25 % 9.5 OSO max 11.7 Libeccio 66 % 1011 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° prob. 29 % 6.7 SO max 9.5 Libeccio 62 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.38 mm 2.8 NO max 3.6 Maestrale 83 % 1011 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° prob. 13 % 2.4 SO max 3.1 Libeccio 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:05

