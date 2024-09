Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +11,9°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà l’85%. La velocità del vento sarà di circa 6,1 km/h da Nord-Nord Ovest, con un’umidità del 64%. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si ridurrà, e alle 05:00 si registreranno nubi sparse e una temperatura di +11,2°C.

La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a +16°C e la copertura nuvolosa scenderà al 15%. La velocità del vento sarà di 17,3 km/h, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole. A mezzogiorno, il termometro toccherà i +21,6°C, con un cielo completamente sereno e un’umidità che scenderà al 44%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di +22,4°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 8,7 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 43%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a +14,5°C alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. A fine giornata, alle 23:00, la temperatura si attesterà sui +13,3°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza vivace.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Mantova si prospettano favorevoli, con una giornata di sole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana particolarmente piacevole. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.9° perc. +10.8° Assenti 6.1 NNO max 8.7 Maestrale 64 % 1015 hPa 3 cielo coperto +11.7° perc. +10.5° Assenti 13 NO max 26.3 Maestrale 60 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° Assenti 16.5 ONO max 31.8 Maestrale 69 % 1013 hPa 9 poche nuvole +17.9° perc. +17° Assenti 16.9 ONO max 22.1 Maestrale 50 % 1013 hPa 12 cielo sereno +21.6° perc. +21° Assenti 12.1 ONO max 13.6 Maestrale 44 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 7.4 NO max 8.1 Maestrale 45 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° Assenti 8.1 ENE max 9.1 Grecale 62 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.1° perc. +13.4° Assenti 14.2 E max 35 Levante 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.