Previsioni Meteo Marcianise: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Marcianise si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà da serena a parzialmente nuvolosa, senza attese di precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 16,6°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,9°C entro le 8:00. Il cielo continuerà a mantenersi sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 7%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 5,6 km/h, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della temperatura fino a un massimo di 24,6°C intorno alle 12:00. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà parzialmente nuvoloso e, in alcune ore, anche coperto. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno a 19,4°C entro le 21:00. Il cielo tornerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Marcianise indicano una giornata di Martedì 1 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 5.4 NE max 6.7 Grecale 61 % 1019 hPa 3 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 6.5 NE max 8.5 Grecale 57 % 1018 hPa 6 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 5.6 NE max 6.9 Grecale 55 % 1018 hPa 9 poche nuvole +22.4° perc. +22° Assenti 2.6 S max 4 Ostro 49 % 1017 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.3° Assenti 12.2 SO max 11.2 Libeccio 43 % 1016 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23° Assenti 12.1 OSO max 10.1 Libeccio 45 % 1015 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 7.2 OSO max 8.7 Libeccio 59 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° Assenti 2.5 ONO max 4.7 Maestrale 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:40

