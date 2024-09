Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge intermittenti al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 24°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 13 km/h.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 2-3 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Inizialmente, si assisterà a piogge leggere fino alle 09:00, con una temperatura che salirà fino a 22°C. A partire dalle 08:00, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo la mattinata più gradevole. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. Le piogge si faranno più rare e il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature toccheranno il picco di 24°C intorno alle 12:00 e alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 13 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà attorno al 51%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 19°C. Le condizioni meteo saranno stabili, con un vento debole che si attenuerà ulteriormente. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa, segnalando una situazione di stabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Marcianise di Giovedì 19 Settembre suggeriscono una giornata inizialmente piovosa, seguita da un miglioramento significativo nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.74 mm 2.1 SSE max 6.2 Scirocco 80 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18° perc. +18° 1.3 mm 2.6 S max 6.7 Ostro 83 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +19.1° prob. 68 % 4.6 SE max 11.2 Scirocco 78 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.4° perc. +22.3° 0.21 mm 9.3 S max 12 Ostro 59 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +24° perc. +23.8° 0.29 mm 12.5 SSO max 13.8 Libeccio 52 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +23.6° perc. +23.3° 0.13 mm 12.5 SSO max 12.1 Libeccio 52 % 1013 hPa 18 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° prob. 56 % 4.7 OSO max 7.9 Libeccio 65 % 1014 hPa 21 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° prob. 1 % 2.6 NNE max 2.6 Grecale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

