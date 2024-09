Previsioni Meteo Mariano Comense: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Mariano Comense indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 18,1°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 67%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 12,3°C alle 07:00. Le nuvole inizieranno a comparire, ma la copertura rimarrà limitata, con un massimo del 27% di nuvolosità. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre il vento sarà debole, con velocità di circa 5-7 km/h.

Il pomeriggio porterà un aumento della temperatura, che toccherà i 18,1°C alle 13:00. Le nuvole diventeranno più presenti, con una copertura che arriverà fino al 39%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà fino al 49%. Il vento continuerà a essere leggero, con direzione prevalentemente sud.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà ulteriormente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 14,1°C alle 21:00, con un’umidità che salirà fino al 71%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma il vento rimarrà presente, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mariano Comense nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Domani si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni simili, con temperature che si manterranno nella media stagionale. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Mariano Comense

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 9.6 NNE max 19.9 Grecale 67 % 1021 hPa 3 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 8.1 NNE max 13.7 Grecale 67 % 1022 hPa 6 poche nuvole +11° perc. +9.8° Assenti 7 NNE max 11.1 Grecale 65 % 1024 hPa 9 nubi sparse +15.1° perc. +14.1° Assenti 1.9 SSO max 2.7 Libeccio 53 % 1024 hPa 12 nubi sparse +17.8° perc. +16.9° Assenti 5.3 SSO max 4.9 Libeccio 50 % 1024 hPa 15 poche nuvole +17.9° perc. +17° Assenti 4.5 S max 3.5 Ostro 50 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° Assenti 2.4 E max 2.8 Levante 66 % 1024 hPa 21 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 5.9 NNE max 7.7 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:01

