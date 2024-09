Previsioni Meteo Nocera Superiore: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento progressivo nel corso della giornata. La notte precedente ha visto forti piogge, con accumuli significativi, e la situazione si stabilizzerà solo parzialmente durante le ore successive.

Durante la notte, la città ha registrato pioggia moderata e forte pioggia, con temperature che si sono aggirate intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa è stata totale, con un’umidità elevata che ha raggiunto il 93%. Le raffiche di vento hanno superato i 45 km/h, rendendo la situazione piuttosto ventosa. Con il passare delle ore, la mattina porterà un graduale miglioramento, con la possibilità di nubi sparse e qualche pioggia leggera.

Nel corso della mattina, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20-22°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che si attesteranno tra i 16 e i 30 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, e si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, portando a un pomeriggio più soleggiato.

Il pomeriggio si presenterà con poche nuvole e temperature che toccheranno i 22-23°C. Le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un’intensità del vento che si manterrà attorno ai 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 19°C. Tuttavia, non si escludono piogge leggere verso la fine della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che si attesteranno tra i 10 e i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore indicano un miglioramento progressivo nel corso della giornata, con un inizio instabile e un pomeriggio più soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più favorevole, mentre le serate potrebbero riservare qualche sorpresa con possibili piogge.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.8° perc. +21.1° 1.18 mm 18.8 SO max 41.6 Libeccio 83 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.8 mm 13.1 ONO max 29.4 Maestrale 81 % 1006 hPa 6 nubi sparse +20.2° perc. +20° prob. 79 % 16.4 OSO max 34.7 Libeccio 65 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° prob. 19 % 30.7 OSO max 44.4 Libeccio 50 % 1008 hPa 12 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° prob. 25 % 30.8 OSO max 44.5 Libeccio 46 % 1008 hPa 15 poche nuvole +21.9° perc. +21.4° prob. 13 % 29.4 O max 45.6 Ponente 48 % 1008 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° prob. 18 % 22.2 OSO max 35.6 Libeccio 50 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.56 mm 7.7 NO max 13.4 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.