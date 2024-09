Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Olbia di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Tuttavia, già dalla mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto e a piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature massime si prevede raggiungano i 24°C, mentre i venti si manterranno freschi e moderati, provenienti da Ovest.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento delle precipitazioni, con piogge che varieranno da moderate a forti, accompagnate da un aumento dell’umidità. Le temperature scenderanno fino a 18°C, mentre la velocità del vento potrebbe raggiungere punte di 28,5 km/h. La situazione meteo si manterrà instabile anche nella sera, con piogge persistenti e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a far visita alla città nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.3° perc. +20.4° Assenti 23.5 O max 48.7 Ponente 74 % 1010 hPa 4 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 3 % 23 O max 43.8 Ponente 71 % 1010 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 24 O max 47 Ponente 66 % 1010 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° prob. 8 % 23.7 O max 37.4 Ponente 56 % 1011 hPa 13 pioggia moderata +19.6° perc. +19.8° 1.04 mm 11.2 O max 29.5 Ponente 83 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.98 mm 8.1 OSO max 20.2 Libeccio 88 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.72 mm 14.8 O max 33.5 Ponente 91 % 1009 hPa 22 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° prob. 84 % 24.7 O max 48.3 Ponente 77 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:31

