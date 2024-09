Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Olbia si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,8°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un’umidità che si attesterà attorno al 36%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si manterranno sui 23,5°C e un cielo sereno che favorirà attività all’aperto. La sera vedrà un lieve calo delle temperature, che scenderanno a circa 15,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa minima, attorno al 25%. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle effettive, ma comunque confortevoli. La mattina si aprirà con un cielo completamente sereno e temperature in aumento, che toccheranno i 20,5°C entro le 8:00.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un clima stabile e soleggiato, con temperature che raggiungeranno il picco di 24,8°C a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità variabile tra i 5 km/h e i 11 km/h, contribuirà a mantenere un’atmosfera fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,4°C. L’umidità rimarrà moderata, oscillando tra il 63% e il 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da un clima sereno e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che continueranno a mantenersi su valori piacevoli, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 9.9 OSO max 12.2 Libeccio 84 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 9.2 OSO max 10.6 Libeccio 87 % 1022 hPa 7 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 5.9 OSO max 7.8 Libeccio 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.4° Assenti 5.4 NNE max 7.6 Grecale 37 % 1022 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +24° Assenti 11.2 NNE max 13.2 Grecale 40 % 1021 hPa 16 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 1.3 NE max 9.8 Grecale 48 % 1020 hPa 19 cielo sereno +16.8° perc. +16.3° Assenti 6.4 OSO max 7.2 Libeccio 67 % 1021 hPa 22 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 8.4 OSO max 8.2 Libeccio 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:00

