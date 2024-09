Previsioni Meteo Pachino: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 24°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 35,7 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che toccheranno il 76%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 36%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La situazione si manterrà stabile fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 24,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 91%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, con velocità che varierà tra i 27,9 km/h e i 32,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità si attesterà attorno al 61%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà quasi completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C, mentre il vento si manterrà sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 35,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, toccando il 49% verso le ore centrali della giornata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con il cielo che rimarrà completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22,6°C. La pioggia si presenterà con intensità variabile, accumulando fino a 0,76 mm. L’umidità salirà ulteriormente, raggiungendo il 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pachino indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, per Martedì 17 Settembre, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa con possibilità di pioggia, specialmente nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 21.5 ONO max 31.6 Maestrale 67 % 1010 hPa 4 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 3 % 23 O max 30 Ponente 67 % 1011 hPa 7 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° prob. 5 % 22.2 OSO max 29.1 Libeccio 61 % 1012 hPa 10 cielo coperto +23.9° perc. +24° prob. 22 % 28.9 SO max 32.1 Libeccio 62 % 1012 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 46 % 30.8 SO max 35.7 Libeccio 64 % 1011 hPa 16 cielo coperto +24° perc. +24.2° prob. 41 % 23.6 OSO max 30.5 Libeccio 66 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +23° perc. +23.3° 0.14 mm 15 OSO max 22.5 Libeccio 74 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.41 mm 14.5 SO max 19 Libeccio 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:59

