Previsioni Meteo Pavia: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Durante la notte, la città sarà avvolta da una leggera pioggia, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano la continuazione della pioggia leggera fino alle prime ore del giorno, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta, attorno al 100%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,4°C e 19,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. A partire dalle 11:00, il cielo inizierà a schiarirsi, ma le nuvole continueranno a dominare il panorama.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma con una tendenza al miglioramento. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,6°C intorno alle 15:00. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, e il vento si manterrà leggero, rendendo l’atmosfera più gradevole. A partire dalle 17:00, si assisterà a un abbassamento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse.

La sera porterà un netto cambiamento, con un cielo sereno che accompagnerà le temperature in calo, fino a raggiungere i 15,6°C. La calma del vento e l’assenza di precipitazioni contribuiranno a creare un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno all’83%, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pavia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, il weekend si preannuncia più soleggiato e caldo, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di Venerdì rimarranno un ricordo lontano.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.48 mm 9.4 OSO max 13.1 Libeccio 98 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.36 mm 5.3 O max 7.9 Ponente 97 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.23 mm 2.7 O max 4 Ponente 96 % 1006 hPa 9 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 51 % 3.3 NO max 2.6 Maestrale 91 % 1008 hPa 12 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 29 % 6 N max 6.6 Tramontana 82 % 1007 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° prob. 15 % 4 E max 10.9 Levante 71 % 1006 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +18° prob. 14 % 7.6 ENE max 8.4 Grecale 84 % 1006 hPa 21 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° prob. 21 % 5.6 S max 5.9 Ostro 84 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:05

