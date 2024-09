Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pesaro di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso e piovoso, che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,2°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. I venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di circa 9-10 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore centrali, con una leggera pioggia prevista intorno alle 10:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a toccare i 19,2°C alle 11:00. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioviggine. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 62%. I venti continueranno a soffiare da ovest-sud-ovest, con intensità che varierà tra 15 e 20 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo passerà da nubi sparse a poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 22°C alle 13:00 e i 22,2°C alle 14:00. L’intensità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 29 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 51%.

La sera si preannuncia serena, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,5°C a mezzanotte. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo un’intensità moderata. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni evidenziano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari fenomeni meteorologici avversi. Gli amanti del sole potranno approfittare di un weekend all’insegna del bel tempo, con un’ottima occasione per attività all’aperto.

0 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 7 % 9.4 SO max 13.9 Libeccio 75 % 1008 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 3 % 11.8 SO max 20.9 Libeccio 73 % 1008 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° prob. 17 % 13.5 OSO max 19.6 Libeccio 67 % 1009 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° prob. 13 % 21.1 O max 24.6 Ponente 64 % 1011 hPa 12 cielo coperto +19.5° perc. +19° prob. 28 % 21.4 SO max 28.8 Libeccio 59 % 1011 hPa 15 poche nuvole +21.6° perc. +21.2° Assenti 20.1 O max 29.7 Ponente 53 % 1010 hPa 18 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 20 ONO max 23 Maestrale 62 % 1013 hPa 21 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° prob. 15 % 19 O max 25.7 Ponente 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:49

