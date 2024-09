Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre

Notte: Durante la notte a Pesaro, cielo sereno con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le temperature si aggirano intorno ai +22,7°C con una percezione di +23°C. L’umidità è del 74% e la pressione atmosferica è di 1010hPa.

Mattina: La mattina si presenta con cielo coperto e un aumento della temperatura a +24,3°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a una velocità di 10,2km/h. L’umidità si attesta al 63%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nubi si diradano, lasciando spazio a poche nuvole. Le temperature si mantengono intorno ai +25,1°C con una percezione di +25,3°C. Il vento proveniente da Nord soffia a 16,5km/h.

Sera: La serata si presenta con nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si attestano intorno ai +22,8°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffia a 6,3km/h. L’umidità aumenta leggermente al 79%.

Sabato 7 Settembre

Notte: Durante la notte il cielo si presenta con nubi sparse e una temperatura di +22,1°C, con una percezione di +22,5°C. Il vento soffia da Sud – Sud Ovest a 7,3km/h.

Mattina: La mattina si presenta con poche nuvole e temperature in aumento, con +25,4°C e una percezione di +25,4°C. Il vento da Ovest – Sud Ovest soffia a 7,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo è sereno e le temperature raggiungono i +26,9°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffia a 15,4km/h.

Sera: La serata si presenta con cielo sereno e temperature intorno ai +23,8°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffia a 9,2km/h.

Domenica 8 Settembre

Notte: Durante la notte il cielo è sereno con una temperatura di +23,3°C e una percezione di +23,7°C. Il vento da Sud soffia a 6,9km/h.

Mattina: La mattina si presenta con cielo sereno e una temperatura di +25,6°C. Si avvertono precipitazioni leggere di 0.13mm.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono precipitazioni leggere con una temperatura di +26°C. Il vento da Nord Ovest soffia a 13km/h.

Sera: La serata si presenta con cielo coperto e precipitazioni leggere di 0.46mm. Le temperature si aggirano intorno ai +23,1°C.

In conclusione, il fine settimana a Pesaro si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dall’inizio del weekend con cielo sereno e temperature gradevoli, si passa a Sabato con un aumento delle temperature e cielo sereno. Domenica, invece, si prevedono precipitazioni leggere e un aumento dell’umidità. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Restate aggiornati sulle previsioni per godervi al meglio il vostro fine settimana a Pesaro.

