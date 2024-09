Previsioni Meteo Pisticci: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 30°C durante le ore centrali della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da ovest, con intensità che varierà da leggera a vivace.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con cielo sereno e una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C alle 07:00 e saliranno fino a 30°C entro le 12:00. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 28°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 37%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 19°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che porteranno a un’ulteriore diminuzione della temperatura percepita. L’umidità si alzerà fino al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1008 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature gradevoli e condizioni meteo generalmente serene. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nel fine settimana, con possibilità di qualche pioggia leggera. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.1° perc. +18.6° prob. 1 % 6.7 O max 6.9 Ponente 62 % 1009 hPa 3 cielo sereno +17.7° perc. +17.3° Assenti 6.6 O max 6.2 Ponente 68 % 1009 hPa 6 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 5.7 O max 7.2 Ponente 62 % 1010 hPa 9 cielo sereno +27.2° perc. +26.7° Assenti 7.2 SO max 13.5 Libeccio 34 % 1009 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +28.7° Assenti 13.8 S max 18.9 Ostro 30 % 1008 hPa 15 nubi sparse +28° perc. +27.5° Assenti 21 SO max 25.3 Libeccio 37 % 1007 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22° prob. 4 % 12.1 OSO max 24.7 Libeccio 53 % 1008 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 8.8 OSO max 18.9 Libeccio 66 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:03

