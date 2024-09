Previsioni Meteo Prato: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Prato indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà moderato, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La probabilità di pioggia sarà del 17%, ma non si registreranno precipitazioni significative. Con l’avanzare delle ore, la temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo i 16°C alle 03:00, momento in cui inizieranno a manifestarsi piogge leggere. La velocità del vento sarà compresa tra 11,7 km/h e 13,6 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,4 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno tra i 14,8°C e i 18,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 70% alle 08:00. Il vento si presenterà fresco, con velocità che potranno superare i 25 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno ulteriormente. Le temperature scenderanno fino a 16,4°C alle 15:00, mentre la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 39%. Le raffiche di vento continueranno a mantenersi elevate, con punte di 42,8 km/h.

La sera porterà con sé piogge moderate, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,4°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto alta, superando il 90%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, sfiorando il 92%. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, si presenterà più moderato rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Prato nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. La giornata di Martedì 17 Settembre sarà caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Si prevede che anche nei giorni successivi, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con possibilità di ulteriori precipitazioni. Gli abitanti di Prato dovranno prepararsi a un clima umido e variabile, con temperature che difficilmente supereranno i 18°C.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° prob. 41 % 11.7 NE max 25.9 Grecale 75 % 1012 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° prob. 45 % 13.5 NNE max 31 Grecale 80 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +14.9° perc. +14.6° 0.33 mm 15.9 NNE max 37.2 Grecale 85 % 1014 hPa 10 cielo coperto +17° perc. +16.5° prob. 58 % 23.2 NE max 42.4 Grecale 67 % 1015 hPa 13 cielo coperto +18.6° perc. +18° prob. 39 % 26.4 NE max 42.8 Grecale 58 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.22 mm 20 NNE max 42.6 Grecale 76 % 1015 hPa 19 pioggia moderata +14.4° perc. +14.2° 1.41 mm 12.9 NNE max 30.8 Grecale 90 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.49 mm 17.1 NNE max 43 Grecale 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.