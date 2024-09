Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Rieti indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si prevede l’arrivo di piogge leggere, che potrebbero accompagnarsi a un aumento dell’umidità.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si presenteranno sporadicamente. La temperatura si attesterà intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità rimarrà elevata, attestandosi attorno al 95%.

Nella mattina, il meteo si manterrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 23°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 14%. Tuttavia, l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 76% verso le ore serali.

Con l’arrivo della sera, le condizioni cambieranno drasticamente. Si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.58 mm. Le temperature scenderanno a 15°C, e l’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 90%. Il vento si manterrà debole, proveniente da sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Lunedì caratterizzata da temperature miti e piogge leggere in serata, si prevede un Martedì con condizioni simili, mentre Mercoledì potrebbe portare un miglioramento temporaneo, con schiarite e temperature più elevate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le piogge potrebbero continuare a manifestarsi nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° Assenti 4.5 ENE max 3.9 Grecale 95 % 1017 hPa 3 cielo sereno +13.9° perc. +13.8° Assenti 5.3 E max 4.6 Levante 94 % 1016 hPa 6 cielo sereno +15.1° perc. +15° Assenti 5.5 E max 5.3 Levante 90 % 1015 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 4.8 SSO max 6.2 Libeccio 61 % 1015 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +23° prob. 3 % 8.3 SO max 9.5 Libeccio 51 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° prob. 14 % 5.9 SO max 8.7 Libeccio 55 % 1012 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.9° prob. 23 % 3.1 SSE max 3.1 Scirocco 81 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.32 mm 5.4 SE max 5.5 Scirocco 92 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:59

