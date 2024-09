Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 15,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della mattina, quando le temperature saliranno leggermente, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, accompagnato da una persistente copertura nuvolosa. La sera porterà con sé condizioni simili, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di 15,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 15,5°C alle 01:00 e continuando a mantenersi attorno ai 15°C fino alle 05:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra il 87% e il 100%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 18,4°C alle 08:00. La situazione non cambierà molto durante le ore successive, con temperature che toccheranno i 22°C intorno alle 11:00 e 22,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 55% e il 91%, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La situazione rimarrà invariata fino alle 17:00, quando si registrerà un abbassamento della temperatura a 19,2°C. Anche in questo caso, la copertura nuvolosa sarà totale, con valori che raggiungeranno il 100%.

La sera porterà temperature in ulteriore calo, con valori che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 68% e il 71%. La velocità del vento sarà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Romano di Lombardia indicano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e una costante umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, i residenti dovranno prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima piuttosto grigio e fresco.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 5.4 NNE max 5.3 Grecale 77 % 1020 hPa 3 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 2.2 NE max 2.3 Grecale 80 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 2.1 NNE max 2.1 Grecale 80 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 4.4 SO max 2.7 Libeccio 65 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° Assenti 3.5 SSE max 4 Scirocco 54 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° Assenti 4 SSE max 4 Scirocco 54 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 1.8 SE max 2.8 Scirocco 68 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 4.8 NE max 4.9 Grecale 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:13

