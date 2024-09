Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Romano di Lombardia si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Con il progredire della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più coperto nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima che si attesterà intorno ai 18,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo stellato. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 27,1 km/h.

La mattina si presenterà con cieli sereni, ma già a partire dalle ore 07:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà completamente coperto entro le 09:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,1°C alle 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,8 km/h e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con un ritorno a cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 18,6°C intorno alle 13:00 e alle 14:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h.

La sera si presenterà con cieli coperti, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 13,8°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 72%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima variabile, con possibilità di piogge leggere nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 12.8 ENE max 27.1 Grecale 80 % 1021 hPa 3 poche nuvole +11.5° perc. +10.7° Assenti 8.5 NE max 10 Grecale 73 % 1022 hPa 6 nubi sparse +12.5° perc. +11.5° Assenti 7.3 NE max 9.3 Grecale 67 % 1023 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.3° Assenti 2.8 N max 3.5 Tramontana 62 % 1025 hPa 12 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 5.7 O max 5.2 Ponente 56 % 1024 hPa 15 poche nuvole +18.4° perc. +17.7° Assenti 2.6 SSO max 2.7 Libeccio 55 % 1023 hPa 18 nubi sparse +14.6° perc. +13.9° Assenti 5.6 NE max 5.5 Grecale 69 % 1024 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° Assenti 7.1 ENE max 7.7 Grecale 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:59

