Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Rossano indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un predominio di piogge leggere nelle prime ore del giorno e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 21°C. La presenza di nuvolosità e piogge sarà accompagnata da venti moderati provenienti principalmente da direzione nord e ovest.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con un’intensità di vento che varierà tra 6 e 18 km/h. Con l’arrivo dell’alba, le condizioni non cambieranno significativamente, e si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle prime ore della mattina. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 15°C e i 18°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la pioggia continuerà a cadere, seppur con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che si aggireranno attorno al 40-44%. I venti si presenteranno deboli, con velocità comprese tra 3 e 5 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con la diminuzione delle precipitazioni e l’emergere di poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si registreranno nuovamente piogge leggere, con un incremento della nuvolosità.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature in calo fino a 15°C. Le piogge si intensificheranno, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 95%. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Rossano nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe continuare a influenzare la regione.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.4° perc. +17° prob. 28 % 18.3 O max 38.8 Ponente 70 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +16.2° perc. +15.8° 0.13 mm 6.4 O max 19.2 Ponente 73 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +16.8° perc. +16.4° 0.24 mm 4.1 N max 12.8 Tramontana 71 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +18.4° perc. +18° 0.59 mm 3.7 NNO max 14.5 Maestrale 65 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.6° perc. +20° 0.22 mm 3.6 NNO max 19.5 Maestrale 53 % 1012 hPa 15 poche nuvole +20° perc. +19.3° prob. 44 % 5.3 NNE max 14.8 Grecale 49 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +16.2° perc. +15.7° 0.17 mm 5.1 NNE max 12.5 Grecale 67 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° prob. 31 % 2.3 O max 6.3 Ponente 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:59

