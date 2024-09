Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,1°C e i 26,5°C. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a rendere il clima piacevole, nonostante la copertura nuvolosa che si farà sentire soprattutto nelle prime ore della giornata.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 4%. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteo cambierà, portando a un cielo più coperto.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che salirà fino a 24,4°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 96%, mentre il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 12,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 63%. Questo scenario favorirà un clima fresco e gradevole, ideale per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una temperatura massima di 26,5°C. La copertura nuvolosa scenderà al 64%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest a una velocità di circa 18,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 8%, e l’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima generalmente sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni, poiché le condizioni atmosferiche possono cambiare rapidamente. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni nelle temperature.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° prob. 4 % 0.7 ENE max 5.7 Grecale 80 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° prob. 14 % 1.9 E max 6.3 Levante 81 % 1017 hPa 6 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 14 % 3.6 SSE max 9.4 Scirocco 79 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° prob. 4 % 12.7 SSO max 16.8 Libeccio 63 % 1018 hPa 12 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 18.3 SO max 21.9 Libeccio 49 % 1017 hPa 15 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 16.9 SO max 20.1 Libeccio 57 % 1016 hPa 18 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° Assenti 8.3 SSO max 12.1 Libeccio 75 % 1016 hPa 21 cielo sereno +21.4° perc. +21.7° Assenti 5.9 S max 10.4 Ostro 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.