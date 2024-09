Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Sarzana indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,7°C nel corso della giornata. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a creare un clima piuttosto gradevole, sebbene la copertura nuvolosa possa influenzare la percezione della temperatura.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 48%, con una leggera brezza proveniente da est-nord est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali variazioni. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che saliranno fino a 19°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 77% alle 11:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 60%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,3 km/h e i 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa fino a 97% alle 13:00, quando il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,5°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%. Anche in questo frangente, i venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima complessivamente gradevole.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 16,3°C alle 20:00, mantenendo un’umidità elevata, attorno all’81%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità che si attesterà intorno ai 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti drastici. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze locali, pur tenendo presente che la presenza di nuvole potrebbe limitare qualche momento di sole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 6.3 ENE max 7.5 Grecale 73 % 1023 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 4.6 NE max 4.8 Grecale 72 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° Assenti 4.8 NNE max 4.8 Grecale 72 % 1023 hPa 9 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 4.5 OSO max 4.4 Libeccio 61 % 1023 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 7.3 OSO max 6.9 Libeccio 61 % 1021 hPa 15 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 6.9 OSO max 6.9 Libeccio 66 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° Assenti 3.5 NO max 5.6 Maestrale 81 % 1020 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 5.8 NNE max 5.8 Grecale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:57

