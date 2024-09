Previsioni Meteo Sassuolo: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +12,6°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai +13°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La copertura nuvolosa sarà del 66%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, raggiungendo +12,2°C alle 01:00, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere nuvoloso. Alle 06:00, la temperatura salirà a +12,3°C, e la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 76%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +18,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire, portandosi al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93% alle 14:00, e le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 54%. Verso le 17:00, si assisterà a un leggero abbassamento della temperatura, che scenderà a 16,2°C, mentre il cielo tornerà a mostrare nubi sparse.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. La velocità del vento rimarrà bassa, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature non subiranno variazioni drastiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare le scene per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 3.6 SSE max 6.4 Scirocco 73 % 1024 hPa 3 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 2.8 S max 5 Ostro 75 % 1023 hPa 6 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 3.5 SSO max 4.7 Libeccio 76 % 1023 hPa 9 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 5.7 NNE max 4.7 Grecale 62 % 1023 hPa 12 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° Assenti 3.4 NNE max 3.6 Grecale 56 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19.3° perc. +18.7° Assenti 3.3 NE max 3.8 Grecale 55 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 2.3 ESE max 3.1 Scirocco 68 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 3.9 SSO max 5.1 Libeccio 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:54

