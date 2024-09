Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 22 Settembre a Sessa Aurunca si presenteranno con un andamento variabile, caratterizzato da nubi sparse e momenti di cielo sereno. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +16,7°C e +17,1°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 38%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con venti provenienti da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +24,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà dal 47% al 81%, mentre la velocità del vento si manterrà tra 2,1 km/h e 11,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà più coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +22,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% nel primo pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’intensità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,2°C, con un’umidità che aumenterà fino all’83%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 1,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sessa Aurunca indicano un inizio di settimana con temperature gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere del clima autunnale che si avvicina.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 7.5 NNE max 7.2 Grecale 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 7 NE max 6.9 Grecale 78 % 1018 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 6.6 NE max 8 Grecale 74 % 1019 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° Assenti 4.3 SSE max 4.1 Scirocco 51 % 1019 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 11.3 SSO max 7.2 Libeccio 49 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 10.4 SO max 10.1 Libeccio 57 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 3.4 O max 3.9 Ponente 80 % 1017 hPa 21 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° Assenti 4.9 NNE max 4.6 Grecale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:56

