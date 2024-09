Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,7°C entro le 8:00. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 24,5°C. La sera porterà un cielo sereno, con temperature in calo fino a 18,3°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. La temperatura si manterrà attorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno all’8%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,2°C alle 7:00 e i 23,2°C entro le 9:00. La velocità del vento si manterrà moderata, intorno ai 9,3 km/h, con direzione Sud. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,5°C alle 11:00, per poi scendere a 23°C alle 15:00. La velocità del vento varierà tra i 12,1 km/h e i 15,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente Sud Ovest. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,3°C alle 23:00. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori intorno ai 2,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sessa Aurunca indicano un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente sereno, con occasionali nubi sparse. Le condizioni meteorologiche favorevoli suggeriscono di approfittare delle belle giornate all’aperto, mentre le temperature fresche della notte e della sera richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +17.2° prob. 8 % 4.3 NE max 4.6 Grecale 90 % 1018 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 22 % 5.3 NE max 5.5 Grecale 89 % 1017 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° prob. 18 % 2.4 ENE max 4.1 Grecale 85 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° prob. 4 % 9.3 S max 12.7 Ostro 64 % 1018 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° Assenti 16.3 SO max 18.7 Libeccio 57 % 1017 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +23.1° Assenti 12.8 SO max 14.8 Libeccio 65 % 1016 hPa 18 poche nuvole +19° perc. +19.4° Assenti 4.1 SSO max 4.6 Libeccio 93 % 1016 hPa 21 cielo sereno +18.6° perc. +19° Assenti 2.3 SE max 2.8 Scirocco 94 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:49

