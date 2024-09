Previsioni Meteo Sessa Aurunca: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sessa Aurunca di Giovedì 12 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 18,6°C durante la notte. Tuttavia, nel corso della mattinata, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera, portando a precipitazioni più consistenti. Le temperature massime raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h nelle ore più critiche della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una temperatura che si manterrà attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si attesterà intorno all’88%. La brezza leggera proveniente da ovest garantirà una sensazione di freschezza, rendendo la notte piacevole.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a cambiare. A partire dalle 07:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’89%. Le temperature saliranno fino a 20,8°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dalla presenza della pioggia. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 95%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C, mentre le piogge diventeranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare a 0,45 mm. La velocità del vento si manterrà tra i 20 e i 30 km/h, rendendo l’aria più fresca e umida.

La sera porterà con sé un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Le piogge si intensificheranno, con possibilità di forti piogge e accumuli che potranno superare i 13 mm. La temperatura scenderà fino a 17,8°C, mentre l’umidità raggiungerà il 91%. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 53 km/h, creando condizioni di instabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sessa Aurunca di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento, con un ritorno a temperature più miti e condizioni di cielo sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.8° Assenti 3.8 O max 4.8 Ponente 88 % 1010 hPa 3 cielo sereno +17.8° perc. +18° Assenti 3.6 NNO max 4.8 Maestrale 89 % 1010 hPa 6 poche nuvole +19.4° perc. +19.6° prob. 9 % 3.3 N max 4.8 Tramontana 82 % 1010 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +24° prob. 49 % 15.2 OSO max 21.8 Libeccio 59 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.5 mm 22.6 OSO max 30 Libeccio 63 % 1010 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° prob. 85 % 16.2 OSO max 25.2 Libeccio 61 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.1° perc. +19.1° 0.13 mm 9.4 O max 13.1 Ponente 77 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 1.99 mm 8.3 SE max 12.6 Scirocco 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:14

