Previsioni Meteo Trentola Ducenta: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Trentola Ducenta per Giovedì 19 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un clima temperato, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a cieli sereni e poche nuvole nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le previsioni meteo segnalano piogge leggere, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno all’88%, e la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che si attesteranno tra 0.38 mm e 1.52 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le piogge si attenueranno, e si prevede un cielo sereno a partire dalle 07:00, con temperature che saliranno fino a 21°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, raggiungendo il 6%. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che toccheranno i 23°C. Le nuvole saranno assenti o molto poche, e il vento si presenterà più leggero, con intensità che non supererà i 15 km/h. Le probabilità di pioggia saranno minime, rendendo questo periodo della giornata ideale per attività all’aperto.

La sera si preannuncia serena e fresca, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 3%, e il vento sarà quasi assente, favorendo un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Trentola Ducenta indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata, con un passaggio da condizioni di pioggia a cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un clima stabile e temperato, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.1° perc. +19.2° 0.88 mm 3.7 SSE max 8 Scirocco 78 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.3° 1.32 mm 3.3 S max 8.2 Ostro 80 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° prob. 75 % 5.5 SE max 12.6 Scirocco 74 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.3° perc. +22.1° 0.22 mm 10.5 S max 12.2 Ostro 59 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.4° perc. +23.3° 0.22 mm 14.6 SSO max 14.2 Libeccio 55 % 1013 hPa 15 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° prob. 65 % 14 SSO max 12.7 Libeccio 55 % 1013 hPa 18 poche nuvole +21° perc. +20.9° prob. 53 % 5.2 SO max 7.8 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 2.7 NE max 4 Grecale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.