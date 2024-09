Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviglio di Sabato 28 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si intensificheranno nelle prime ore della notte e proseguiranno fino al mattino. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 15°C. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio. La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, rendendo la notte successiva più fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo a Treviglio saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. La temperatura si aggirerà attorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da est. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 0.91mm entro le prime ore del mattino. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1007hPa.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia, che si presenterà moderata, con temperature che scenderanno fino a 12°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 92%. Il vento, inizialmente leggero, aumenterà di intensità, raggiungendo i 22,5km/h da nord. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno attorno ai 2.08mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole cominceranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno fino a 17,6°C, mentre l’umidità scenderà al 66%. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che raggiungeranno i 19,2km/h. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e la pressione atmosferica inizierà a risalire, stabilizzandosi attorno ai 1011hPa.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che toccheranno i 12°C. L’umidità rimarrà attorno al 75%, mentre il vento si attenuerà, mantenendosi su valori di 8,7km/h. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviglio di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e cieli sereni in serata. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni favorevoli, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio di settimana all’insegna della stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.1° perc. +14.9° prob. 40 % 8.7 E max 13.4 Levante 87 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.45 mm 9 E max 19.3 Levante 87 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.9° perc. +13.7° 1.4 mm 4.4 N max 10.5 Tramontana 91 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +12° perc. +11.6° 2.08 mm 22.5 N max 40 Tramontana 88 % 1011 hPa 12 cielo coperto +15° perc. +14.4° prob. 80 % 7.5 NO max 11.8 Maestrale 74 % 1012 hPa 15 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 11.5 O max 19.2 Ponente 66 % 1011 hPa 18 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 8.7 O max 17.1 Ponente 78 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12° perc. +11.2° Assenti 7.8 N max 9.8 Tramontana 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.