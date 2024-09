Previsioni Meteo Treviglio: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e temperature in aumento, seguita da un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 22,7°C. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa 15,6°C e un’umidità che si attesterà attorno al 75%. Le nubi sparse accompagneranno le prime ore della giornata, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,4°C entro le ore 10:00. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort. I venti saranno leggeri, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il meteo presenterà poche nuvole, con temperature che toccheranno i 22,7°C alle ore 14:00. La ventilazione rimarrà debole, con direzione Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 50%, contribuendo a un clima piacevole. Tuttavia, a partire dalle ore 17:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse.

La sera porterà un cambiamento significativo, con cieli che diventeranno nuovamente coperti. Le temperature scenderanno fino a 16,2°C entro le ore 23:00, con un’umidità che aumenterà fino al 75%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile peggioramento delle condizioni meteo. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, specialmente a partire da Domenica. Pertanto, è consigliabile prepararsi a eventuali cambiamenti e monitorare le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 5.8 ENE max 5.9 Grecale 76 % 1022 hPa 4 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 4.9 NE max 4.9 Grecale 78 % 1022 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 3.4 NNE max 5.3 Grecale 69 % 1022 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° Assenti 5 SE max 8.4 Scirocco 53 % 1022 hPa 13 poche nuvole +22.6° perc. +22.2° Assenti 6.8 SE max 7.3 Scirocco 50 % 1021 hPa 16 poche nuvole +21.6° perc. +21.4° Assenti 6.1 SE max 9 Scirocco 61 % 1020 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° Assenti 3.5 E max 3.9 Levante 66 % 1021 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 6.3 NE max 6.3 Grecale 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.