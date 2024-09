Previsioni Meteo Treviglio: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta percentuale di umidità che influenzerà la percezione del caldo. Sarà importante prestare attenzione alle condizioni di pioggia, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata che continuerà a cadere fino alle prime luci dell’alba. La temperatura si attesterà intorno ai 16,4°C, con una percezione leggermente più alta a 16,7°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3,2 km/h da Ovest, con un’umidità che raggiungerà il 99%.

Nella mattina, si assisterà a una continuazione della pioggia leggera, con temperature che varieranno da 15,8°C a 18,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno arrivare a 0,51 mm. Il vento si manterrà debole, con velocità attorno ai 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno leggermente, con un aumento della temperatura che potrà raggiungere i 21°C. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 43%. Le raffiche di vento saranno moderate, con velocità che si aggireranno intorno ai 7,5 km/h. L’umidità scenderà, ma rimarrà comunque alta, attorno al 78%.

La sera porterà un miglioramento temporaneo, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a 16,3°C, mentre il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,8 km/h. Tuttavia, non si escludono brevi episodi di pioggia leggera che potrebbero manifestarsi, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Sabato e Domenica si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, che potrebbero portare a un clima più gradevole. Sarà quindi opportuno seguire gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.4° perc. +16.7° 2.58 mm 3.2 O max 3.7 Ponente 99 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.27 mm 4.4 SO max 4.6 Libeccio 98 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.35 mm 2.7 S max 3.5 Ostro 99 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16.6° perc. +16.9° 0.19 mm 4.5 E max 7.8 Levante 96 % 1008 hPa 12 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° prob. 58 % 6.9 NE max 10.7 Grecale 88 % 1007 hPa 15 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 47 % 7.7 NE max 10.9 Grecale 78 % 1006 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° prob. 43 % 7.5 NNE max 7.4 Grecale 82 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.13 mm 9.3 E max 14.4 Levante 90 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:04

