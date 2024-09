Previsioni Meteo Venafro: il bollettino per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

MeteoWeb

Durante la notte di Lunedì 23 Settembre, si registreranno nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’83%, con una temperatura di circa +16,8°C. La mattina, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura salirà a +16,6°C. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa al 79%, con temperature che raggiungeranno +24,4°C e leggere piogge di 0,15 mm. Martedì, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature attorno a +24,1°C. Mercoledì, si assisterà a un cielo sereno nel pomeriggio, con temperature fino a 23,5°C. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 59% e il 96%.

Lunedì 23 Settembre

Durante la notte di Lunedì 23 Settembre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente superiore, a +16,9°C. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura salirà a +16,6°C, con una temperatura percepita di +16,6°C. La velocità del vento diminuirà leggermente a 2,1 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità rimarrà costante attorno all’88%, e non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà ancora con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 79%. La temperatura raggiungerà i +24,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +24,5°C. La velocità del vento aumenterà a 9,1 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 8,5 km/h. Si prevederanno leggere piogge con un accumulo di 0,15 mm e un’umidità del 59%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 70%. La temperatura scenderà a +17,5°C, con una temperatura percepita di +17,7°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h, proveniente da Sud Ovest. Non si prevederanno precipitazioni, ma l’umidità salirà fino al 93%.

Martedì 24 Settembre

Nella notte di Martedì 24 Settembre, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura si attesterà intorno ai +17,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +17,4°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%, e non si prevederanno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 42%. La temperatura salirà a +17°C, con una temperatura percepita di +17,3°C. La velocità del vento rimarrà costante a 2,4 km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità aumenterà fino al 96%, e non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura raggiungerà i 24,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 24,1°C. La velocità del vento aumenterà a 11 km/h, proveniente da Sud Ovest. Non si prevederanno precipitazioni significative, ma l’umidità si attesterà attorno al 59%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 16,6°C, con una temperatura percepita di 16,8°C. La velocità del vento sarà di 1,3 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. Non si prevederanno precipitazioni, ma l’umidità salirà fino al 95%.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +16,4°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h, proveniente da Nord Ovest. Non si prevederanno precipitazioni, ma l’umidità sarà alta, attorno al 95%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 79%. La temperatura salirà a +16°C, con una temperatura percepita di +16,2°C. La velocità del vento aumenterà a 3,1 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità rimarrà costante attorno al 94%, e non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. La temperatura raggiungerà i 23,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di 23,4°C. La velocità del vento sarà di 10,3 km/h, proveniente da Sud Ovest. Non si prevederanno precipitazioni, ma l’umidità si attesterà attorno al 56%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 49%. La temperatura scenderà a 16,6°C, con una temperatura percepita di 16,6°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h, proveniente da Nord Ovest. Non si prevederanno precipitazioni, ma l’umidità salirà fino al 90%.

Giovedì 26 Settembre

Nella notte di Giovedì 26 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 29%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di +16°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. Non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 49%. La temperatura salirà a +19,2°C, con una temperatura percepita di +19,2°C. La velocità del vento aumenterà a 4,9 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità rimarrà costante attorno all’81%, e non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. La temperatura raggiungerà i 20,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20,7°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. Non si prevederanno precipitazioni, ma l’umidità si attesterà attorno al 76%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 65%. La temperatura scenderà a 16,9°C, con una temperatura percepita di 16,9°C. La velocità del vento sarà di 0,9 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. Non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità salirà fino al 89%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un alternarsi di condizioni nuvolose e sereno, con temperature che varieranno da un minimo di +15,6°C a un massimo di +24,4°C. Le precipitazioni saranno sporadiche, con piogge leggere previste principalmente per Lunedì e Martedì. L’umidità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Si consiglia di tenere in considerazione le previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

