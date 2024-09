Previsioni Meteo Veneto: circolazione ciclonica fino a venerdì

MeteoWeb

“Tra martedì 17 e la mattinata di mercoledì 18 venti da nord est tesi e a tratti forti sulla costa, specie quella centro meridionale, e sulla pianura limitrofa sudorientale, anche con delle raffiche specie martedì“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Fino a venerdì circolazione ciclonica, per l’arrivo dall’Europa Orientale di una depressione che col passar dei giorni tenderà ad indebolirsi. Le temperature spesso sotto la media continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente, in un contesto sui monti variabile e sulla pianura prevalentemente nuvoloso con delle piogge e Bora specie tra martedì e mercoledì“.

Oggi da nord nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Successivamente modeste precipitazioni, più probabili di sera e su Bellunese, Trevigiano e Alto Veneziano, con quota neve attorno ai 2200-2400 m. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a domenica, sotto la media anche di molto.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso di notte cielo coperto. Dal mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti eccezion fatta per Rodigino e zone limitrofe, dove sarà in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura: fino al pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi e qualche rovescio a tratti più probabile sul Rodigino; di sera assenti. Sui monti: fino all’alba probabilità medio-bassa (25-50%), saranno sparse e modeste con quota neve attorno ai 2300-2400 m; dal mattino assenti.

Temperature: Nelle ore notturne con andamento irregolare, nelle ore diurne in calo sulla pianura e in aumento sui monti. Differenze anche sensibili rispetto a lunedì. Valori sotto la media anche di molto.

Venti: Sulla pianura da nord-est, da tesi/forti a moderati/tesi andando dalla costa alla pedemontana. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da nord-est, in prevalenza moderati/tesi e a tratti forti.

Mare: Mosso.

Mercoledì 18 nuvolosità in aumento da sud con cielo ovunque coperto verso sera.

Precipitazioni: Sulla pianura tra il pomeriggio e la sera andando da sud a nord probabilità da medio-alta (50-75%) a bassa (5-25%) per piogge da diffuse a locali; accumuli in prevalenza modesti, su Rodigino e zone limitrofe localmente moderati con dei rovesci. Per il resto assenti.

Temperature: Nelle ore notturne con andamento irregolare e nelle ore diurne in aumento. Differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti: Sulla pianura da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da nord-est.

Mare: Mosso.

Giovedì 19 nuvoloso con delle piogge più probabilmente fino al mattino e su Rodigino e zone limitrofe. Ancora ventoso. Temperature in aumento, eccetto diminuzioni diurne sui monti.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 20 settembre è attesa alternanza di nuvole e rasserenamenti, solo localmente qualche piovasco a tratti, temperature in aumento.

