Previsioni Meteo Vigevano: il bollettino per domani martedì 3 settembre

Le previsioni meteo a Vigevano per Martedì 3 Settembre prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2-4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,5°C alle 07:00, salendo gradualmente fino a +29,6°C verso mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche di brezza che si manterranno intorno ai 2-5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature massime saranno di circa +30,3°C verso le 14:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche di brezza che potranno raggiungere i 7-8 km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 77-82%, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C alle 21:00, per poi scendere leggermente verso la mezzanotte. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11-13 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Vigevano indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, mentre le minime si manterranno intorno ai +18°C. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche di brezza che potranno aumentare leggermente nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per eventuali variazioni dell’andamento meteorologico nei prossimi giorni a Vigevano.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° prob. 1 % 4.7 N max 6.3 Tramontana 82 % 1015 hPa 4 poche nuvole +18.1° perc. +18.2° Assenti 4.5 OSO max 5.2 Libeccio 85 % 1015 hPa 7 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° Assenti 2.2 ONO max 3.5 Maestrale 72 % 1016 hPa 10 cielo sereno +27.3° perc. +27.7° prob. 5 % 2.5 SSE max 3.1 Scirocco 50 % 1016 hPa 13 cielo sereno +30° perc. +29.7° prob. 10 % 6.6 SSE max 7.1 Scirocco 40 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.7° perc. +29.5° prob. 15 % 7.8 S max 8.4 Ostro 41 % 1014 hPa 19 nubi sparse +24.5° perc. +24.5° prob. 4 % 8.7 SO max 11.3 Libeccio 58 % 1015 hPa 22 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 29 % 2.5 ONO max 4.9 Maestrale 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:53

