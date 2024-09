Previsioni Meteo Viterbo: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, la città subirà l’influenza di un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si intensificheranno, portando piogge moderate fino a metà giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con schiarite e un cielo sereno che favoriranno un aumento delle temperature.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Viterbo presenterà un cielo coperto con una temperatura di 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 97%, e si registrerà una leggera brezza proveniente da Sud Est. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteo cambierà, e a partire dall’1:00 si verificheranno piogge leggere, che continueranno fino alle prime luci dell’alba. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,3°C.

Nella mattina, le piogge moderate si faranno sentire, con temperature che saliranno fino a 22,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 100% al 20%. Le precipitazioni, seppur in diminuzione, continueranno a manifestarsi, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 57%. La velocità del vento varierà, mantenendosi tra i 5,8 km/h e i 18,1 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud Ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e non si registreranno precipitazioni. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con una velocità che si aggirerà intorno ai 17,4 km/h.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 48%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che continueranno a salire, portando a un clima più autunnale e gradevole. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 42 % 8.1 SE max 21 Scirocco 86 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.12 mm 7.3 SE max 14.5 Scirocco 89 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.89 mm 5.8 SE max 19.7 Scirocco 91 % 1015 hPa 9 pioggia moderata +19.8° perc. +19.8° 1.18 mm 14.9 S max 24.8 Ostro 76 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +22.4° perc. +22.3° 0.34 mm 16.9 SSO max 26 Libeccio 59 % 1015 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° prob. 49 % 16.1 SSO max 25.5 Libeccio 60 % 1015 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° prob. 45 % 6.6 S max 8 Ostro 81 % 1016 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° prob. 7 % 7.1 SSE max 10.7 Scirocco 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:58

